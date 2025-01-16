Убитая горем Светлана Немоляева рассказала о здоровье брата накануне смерти

Накануне сообщалось о смерти брата актрисы Светланы Немоляевой. Режиссер Всеволод Немоляев ушел из жизни вечером 15 января. 87-летняя звезда «Служебного романа» рассказала, что незадолго до кончины он сломал шейку бедра.

Актриса пояснила, что брат неудачно упал незадолго до смерти и сломал шейку бедра. После операции режиссер балета Большого театра быстро восстановился, научился заново ходить и надеялся быстро прийти в себя, но этого не произошло, пишет Kp.ru.

По словам Немоляевой, она разговаривала с братом незадолго до его смерти. Режиссер бодро общался и уверял, что у него все хорошо.

Всеволод Немоляев работал в Большом театре с 1956 года. Сначала он был артистом балета, затем — режиссером по составам.

Артист умер вследствие сердечно-сосудистой недостаточности.

Известно, что в ноябре Всеволода Немоляева госпитализировали с травмой головы. Он упал дома и ударился о стеклянный шкаф, осколки рассекли кожу на голове, так что пришлось накладывать швы.