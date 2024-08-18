Назначена дата прощания с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой

20 августа в Малом театре состоится церемония прощания с 37-летней актрисой Екатериной Васильевой, ушедшей из жизни в результате несчастного случая. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Церемония пройдет 20 августа в 12.00 в фойе Исторической сцены театра. Будет открыт зрительский вход.

Екатерина Васильева появилась на свет 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле. В 2011 году окончила ВТУ им. М. С. Щепкина, по окончании которого была принята в труппу Малого театра. На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле» и другие.

Артистка умерла 15 августа в результате несчастного случая. По одной из версий, женщина могла попасть под поезд в московском метро. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Артистка умерла в медучреждении.

Екатерина была замужем. С супругом они прожили вместе девять лет, месяцев назад у них родилась дочь Василиса.

Коллеге хорошо отзывались о Васильевой. Она была одной из самых любимых учениц Юрия Соломина.