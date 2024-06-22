«Настоящий мастер своего дела»: заслуженный артист России Михаил Мальцев умер от рака

Заслуженный артист России и выдающийся актер Воронежского театра кукол «Шут» Михаил Мальцев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание.

Михаил Мальцев родился 4 июня 1950 года в Воронеже. Более 40 лет он проработал в театре кукол «Шут» им. В. Вольховского. В некрологе его называют «прекрасным артистом-кукольником».

«Настоящий мастер своего дела, на этой сцене он сыграл множество ролей в спектаклях „детского“ и „взрослого“ репертуара. Был надёжным партнёром, добрым и отзывчивым человеком, снимался в кино», — сказано в некрологе воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ.

В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Последней работой Мальцева стала роль Короля Лира в одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Образ, который артист создал на сцене, впечатлил зрителей. Но спектакль пришлось снять из репертуара, когда его здоровье не позволило больше выступать.

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