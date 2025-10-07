Настиг инсульт прямо на кухне: лучший шеф-повар Юга России Олег Колисниченко скончался в 37 лет

Олег Колисниченко, которого называют лучшим шеф-поваром Юга России, скоропостижно скончался. По информации Telegram-канала Baza, его настиг инсульт прямо на рабочем месте.

37-летнего Колисниченко доставили в больницу из ресторана в Нижнем Новгороде. Врачи осмотрели новоприбывшего пациента и обнаружили у него тромб в сонной артерии.

Специалистам удалось купировать инсульт, однако у Олега все равно возник отек головного мозга. После второй операции и шунтирования состояние повара не улучшилось.

Четверо суток Олег пролежал в реанимации, а сегодня он скончался. Как пишет Telegram-канал, у Колисниченко не наблюдались проблемы со здоровьем — он занимался спортом и регулярно следил за собой.

Ранее сообщалось о смерти главы отдела внешних коммуникаций «России-1» Игоря Потапова. Он скончался от рака в 49 лет.