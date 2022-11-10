Насколько вероятно закрытие крематориев в России из-за проблем с печами?

Воронежский крематорий столкнулся с нехваткой комплектующих для чешских печей и оказался вынужден приостановить работу. В других учреждениях оценили, насколько вероятно закрытие объектов похоронного назначения, ведь в большинстве установлены точно такие же печи.

Директор новосибирского крематория Борис Якушин рассказал, что в его крематории есть две аналогичные печи и никаких проблем с их эксплуатацией не возникает. По его мнению, ситуация в воронежском учреждении стала следствием неопытности руководства.

«Ту ситуацию, которая у них сложилась, мы прошли в пандемийное время», - заявил он и предположил, что вопрос решится в течение одной-полутора недель.

По словам Якушина, не все поставки импортных комплектующих для печей идут напрямую – часть обеспечивает питерская компания.

Об использовании кремационного оборудования чешского производства заявили в тульском учреждении. Там рассказали, что уже производили ремонт печи через эту компанию.

В организации, в свою очередь, отметили, что некоторые детали для ремонта и вовсе производятся в России, другие, более сложные, поставляются из-за границы.

В крематории Ростова-на-Дону справляются с ремонтом своими силами. «Всё делаем сами, на ростовском производстве делаем», - сообщили в учреждении.

Московские крематории работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что семейная пара в Шотландии не смогла найти прах после кремации.