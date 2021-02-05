Семейная пара кремировала погибшего ребенка и не получила его праха

Спустя несколько недель Клэр и Крейг посетили кладбище и возложили цветы на могиле с прахом. Однако когда шотландка связалась с советом по поводу посадки памятного растения, ей сказали, что прах ребенка на самом деле был развеян в крематории «Мортон Холл» в Эдинбурге.

«Мы были просто убиты горем, когда узнали, что это не то место. Мы пошли и положили цветы, а пепла даже не было», - призналась она. По ее словам, сотрудники больницы отнеслись к трагическому событию так, как если бы оно не имело никакого значения. «Мы могли слышать сердцебиение ребенка при первом сканировании, я была так счастлива. Но когда он умер, мир рухнул», - сказала она. Мать уточнила, что забрала бы прах ребенка домой, если бы врачи предупредили ее о том, что развеют прах в крематории.