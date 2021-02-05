Семейная пара кремировала погибшего ребенка и не получила его праха
40-летняя Клэр Грэм и ее 31-летний партнер Крейг Диксон очень хотели малыша. Однако женщина из Западного Лотиана перенесла выкидыш во время беременности и потеряла ребенка 30 ноября 2020 года. В больнице скорбящей паре пообещали, что организуют прощание с младенцем. Семье сказали, что она сможет навещать его, после того, как специалисты развеят прах на соседнем кладбище «Адамбрэ» в Ливингстоне, которое находится недалеко от дома Клэр в Блэкберне.
Спустя несколько недель Клэр и Крейг посетили кладбище и возложили цветы на могиле с прахом. Однако когда шотландка связалась с советом по поводу посадки памятного растения, ей сказали, что прах ребенка на самом деле был развеян в крематории «Мортон Холл» в Эдинбурге.
«Мы были просто убиты горем, когда узнали, что это не то место. Мы пошли и положили цветы, а пепла даже не было», - призналась она. По ее словам, сотрудники больницы отнеслись к трагическому событию так, как если бы оно не имело никакого значения. «Мы могли слышать сердцебиение ребенка при первом сканировании, я была так счастлива. Но когда он умер, мир рухнул», - сказала она. Мать уточнила, что забрала бы прах ребенка домой, если бы врачи предупредили ее о том, что развеют прах в крематории.
Фото: pixabay.com
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