«Наша семья бережет их покой»: внук Эдуарда Хиля ответил на критику могилы деда

Внук советского артиста Эдуарда Хиля опроверг, что забросил могилу деда с бабушкой. Эдуард Хиль-младший пообещал установить в скором времени на захоронении общий мемориал.

Не так давно в СМИ писали, что могилы легендарного певца и его жены, балерины Зои Хиль, находится в запущенном состоянии на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. На месте захоронения нет до сих пор стоят два деревянных креста.

Наследник звездной пары уверил: память о дедушке с бабушкой очень дорога его семье. Памятник же пока не устанавливают, чтобы могила не провалилась под его весом, говорит Эдуард Хиль-младший.

«Когда настанет момент, памятник будет возвращен на место. Бабушка с дедушкой вместе, и наша семья бережет их покой», — пояснил он в разговоре со StarHit.

До этого на могиле народного артиста СССР был установлен гранитный монумент, но в прошлом году его убрали после смерти жены — Зоя Хиль скончалась в 2024 году.

Эдуард и Зоя познакомились на гастролях и поженились в 1958 году. Супруги постоянно были вместе, и разлучила их только смерть. Сын и внук пары пошли по их стопам и также занимаются музыкой. Эдуард Хиль-младший унаследовал талант деда и, по мнению фанатов, очень похож на него внешне.

