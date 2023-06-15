Нарушили последнюю волю: что случилось с могилой Георгия Вицина

Георгий Вицин запомнился ролью Труса из «Операции Ы» и «Кавказской пленницы» и не оставил равнодушным никого из зрителей. Мало кто знает, что известный актер на самом деле жил очень скромно и даже после смерти получил один из самых простых памятников на элитном Ваганьковском кладбище, где похоронен.

Знаменитость много лет жил в коммуналке, а свою просторную квартиру в центре Москвы отдал дочери Наталье. Георгий перебрался в хрущевку и последние годы не снимался в кино. Он нуждался в деньгах, но не позволял себе брать средства от поклонников, которые хотели ему помочь.

«Не могу взять, ведь люди последнее отдают», – объяснялся Вицин.

22 октября 2001 года артиста госпитализировали после выступления в театре. Звезда умер в больнице на 85-м году жизни. Его похоронили на знаменитом Ваганьковском кладбище, но родные нарушили последнюю волю актера. Ведь он еще при жизни просил о том, чтобы его тело кремировали, а прах развеяли в поле Подмосковья.

Когда поклонники приходят на кладбище, то удивляются скромному памятнику Вицину. На его могиле стоит мраморная стела с именем, датами жизни и черно-белой фотографией. Через 8 лет рядом с ним похоронили его вторую жену Тамару Вицину.

Как пишет издание «Дни.ру», дочь Георгия на кладбище почти не видно. Некоторые считают, что из-за ее возраста. Ведь наследнице известного актера Наталье сейчас 68 лет.

Ранее мы писали о том, что единственная дочь Георгия Вицина стала затворницей после смерти актера.