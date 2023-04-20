Жизнь в маленькой студии без детей: дочь Вицина скрывается от публики после смерти актера

Актер Георгий Вицин запомнился ролью Труса из «Операции Ы» и «Кавказской пленницы» и не оставлял равнодушным никого из зрителей. Звезда мечтал о том, чтобы дочь Наталья пошла по его стопам, но у нее были другие взгляды.

Наследница не стала поступать на актерский, потому что никогда не любила внимания к своей персоне. Ей больше нравилось художественное искусство. В молодости она вышла замуж за дипломата и переехала с ним в США. Но через некоторое время девушка вернулась в Россию одна. Наталья вышла замуж во второй раз, за художника. Они живут в небольшой студии в Москве, хотя знаменитый отец оставил дочери трехкомнатную квартиру, которую она получила в наследство.

СМИ долгое время писали, что Георгий Вицин умер в нищете. Но директор «Музея трех актеров» опроверг эту информацию.

«Это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду», – цитирует Владимира Цукермана издание kp.ru.

Директор музея знает Наталью с детства, но говорит, что за последние 10 лет она звонила ему всего один раз. Мужчина отмечает, что она ведет затворнический образ жизни.

«Она человек закрытый, не подпускает к себе никого. Последний раз я был у нее на девятый день после смерти Вицина. Она лично меня пригласила. После этого только звонила. Тут надо отдать ей должное. Она может в 4 утра устроить скандал из-за публикации в СМИ, если что-то не так скажешь об ее отце», – подчеркнул Цукерман.

Он рассказал, что у наследницы нет детей. Раньше она часто общалась с вдовой Моргунова, но после ее смерти еще больше закрылась от публики. Одна из поклонниц Вицина хотела отправить его дочери в подарок мед и позвонила в квартиру. Но там ей женский голос ответил, что в этой квартире Натальи нет.

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