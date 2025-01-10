Нарушилась речь, подключили к ИВЛ: известны подробности смерти 53-летнего ресторатора Кирилла Гусева

Стали известны подробности смерти 53-летнего ресторатора Кирилла Гусева, который скончался 9 января. У бизнесмена была нарушена речь, развилась пневмония.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, врачей вызвала жена. Поводом стало нарушение речи у Кирилла. Мужчину госпитализировали – медики подозревали транзиторную ишемическую атаку.

У Гусева выявили двустороннюю пневмонию. Его подключили к ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, ресторатор умер.

Гусева называют первым ресторатором Патриарших. Он основал компанию «Ресторанный синдикат», известен по проектам «Обломов», Bistrot.

Гастрономический обозреватель Мария Лобанова, знавшая Кирилла много лет, говорит, что он был ярким, щедрым и харизматичным. Женщина сообщила, что, по словам друзей Гусева, у него стало плохо с сердцем. Лобанова назвала смерть ресторатора неожиданной и ранней.

«Как обычно бывает у сильных мужчин — чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу», - делилась женщина.