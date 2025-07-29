Индийский писатель Сану Лама умер менее чем через месяц после своего 88-летия

Скончался индийский писатель, поэт и переводчик, известный как Сану Лама. Автор ушел из жизни менее чем через месяц после своего 88-го дня рождения, пишет издание The Voice Of Sikkim.

Сану Лама (полное имя, Гадул Сингх Лама, — прим. ред.) родился в Сиккиме, Гималаи, Индия. Первые пробы пера у автора начались еще в детстве. Впервые свой текст он опубликовал в местном журнале, а его дебютный авторский сборник вышел в 1971 году.

На счету литератора нескольких сборников. Многие его произведения переведены на иностранные языки, включая английский.

Кроме всего прочего, писатель обладает рядом престижных наград, включая Sahitya Akademi Award, ежегодную присуждаемую авторам Индийской национальной академией литературы. Она вручается за выдающиеся произведения, опубликованные на любом из 22 языков, перечисленных в конституции страны.

Также Лама выпустил автобиографический роман и сборник поэзии. Более того, он занимал ряд руководящих должностей, связанных с деятельностью непальских писателей.

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