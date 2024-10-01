Народный артист России Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты написали, что Добрынин скончался в одной из московских больниц 1 октября. Пока родные и друзья артиста не подтвердили печальную новость.

Напомним, Вячеслава Добрынина госпитализировали 26 сентября в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Врачи не давали никаких прогнозов на выздоровление артиста. До этого у него уже было два инсульта.

Вячеслав Добрынин — певец и композитор. Он является автором таких хитов, как «Прощай», «Синий туман», «Колдовское озеро», «Бабушки-старушки».

Ранее мы писали о том, что 89-летнего актера Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Он проходит лечение в в НИИ им. Н. В. Склифосовского.