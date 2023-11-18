Умерла 75-летняя бельгийская певица Саманта

Умерла знаменитая бельгийская певица Саманта. Последние шесть лет жизни 75-летняя артистка провела в доме престарелых.

Смерть наступила 17 ноября, но известно об этом стало только сейчас. О дате похорон и месте прощания информации нет. Причина смерти не называется.

Главным хитом и визитной карточкой Саманты стала вышедшая в 1971 году песня под названием Eviva España, написанная Лео Каертсом и Лео Розенстратеном. Она принесла певице мировую известность. Тираж сингла составил 42 000 000, став самой продаваемой фламандской песней в истории популярной музыки, и была занесена в Зал славы Радио Бельгии. Кроме того, широкую популярность получили ее композиции Helicopter US Navy 66 и Nachten Van Parijs.

В 2016 году Саманту наградили премией Golden Lifetime Awards на фестивале Aarschot, сообщает «Российская газета».

Ранее в Москве умер актер Иосиф Кошелевич. Ему было 74 года. О смерти артиста сообщила пресс-служба Александринского театра, в котором он служил почти 35 лет.