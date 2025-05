Боролся с онкологическим заболеванием: записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт скончался

Уильям Такстон Эрхарт III, американский клавишник, ушел из жизни. Пианист и органист скончался из-за онкологического заболевания, передает Российская газета со ссылкой на QCD.

Музыкант родился в 1954 году в Теннеси. За свою карьеру он записал более 200 альбомов. Уильям был оригинальным участником Amazing Rhythm Aces — важной группы кантри-рока и южного рока. В ее составе он выиграл «Грэмми» за песню The End Is Not In Sight (The Cowboy Tune).

Помимо этого, Эрхарт был клавишником в группе Хэнка Уильямса-младшего Bama Band более двадцати лет. Также он сотрудничал с другими заметными артистами на местной эстраде.

Ранее сообщалось о смерти певца Стюарта Фрэнки. Он скончался в 66 лет из-за осложнений после инсульта.