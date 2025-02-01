Написал книгу, как Польша связана с терроризмом: скончался известный журналист Пшемыслав Войцеховский

Известный польский журналист, писатель, репортер и телеведущий Пшемыслав Войцеховский ушел из жизни. Подробности его смерти пока не разглашаются, пишет Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Пшемыслав скончался 28 января.

Войцеховский занимался журналистскими расследованиями. Он разбирал экономические преступления, деятельность спецслужб и писал криминальные репортажи. Программы ведущего неоднократно награждались и имели широкий общественный резонанс — Пшемыслава знали далеко за пределами Польши.

Также Войцеховский известен как автор книг. Из под его пера вышла история про то, как Польша связана с терроризмом.

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