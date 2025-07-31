«Нам очень больно и тяжело»: умер знаменитый пес-пухляш Кругетс, весивший 100 кг

Умер знаменитый пес Кругетс из Нижнего Новгорода, ранее весивший около центнера. Печальную новость сообщили в приюте для животных «Сострадание НН».

В последние дни состояние пса породы алабай резко ухудшилось. Врачи пытались всячески помочь Кругетсу, но спасти его не удалось.

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей», — написали волонтеры.

Сотрудники приюта извинились перед псом за то, что не смогли найти ему семью, и пообещали всегда помнить о нем.

Напомним, осенью 2023 года на улицах Нижнего Новгорода нашли 100-килограммового бездомного пса. Большую часть дня здоровяк просто лежал и не мог встать из-за сильной боли. Волонтеры регулярно обрабатывали ему пролежни. Тогда ему решили дать кличку Кругетс.

Животное шло на поправку и благодаря усилиям волонтеров смогло сбросить вес до 47 кг.