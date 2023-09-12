На 79-м году жизни умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

Скончался музыкант и актер Ян Табачник. Многим он был известен своим творчеством, ведь его песни пели Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко. Об этом сообщает «Российская газета».

Выдающийся артист, аккордеонист-виртуоз умер 11 сентября в Тель-Авиве. Известно, что в последнее время он боролся с опасным заболеванием – раком легких. Однако победить его ему так и не удалось. Печальные новости сообщили иностранные СМИ, приведя соболезнования друзей и коллег почившего.

Отметим, что не стало Табачника на 79-м году жизни. Большую же ее часть он посвящал музыке, которой стал заниматься еще в десять лет. Талант Яна был настолько яркий, что в 16 лет его уже пригласили выступать в составе труппы Киевского госцирка.

Кроме того, Ян Табачник был композитором, песни которого нравились многим выдающимся отечественным певцам. Так, его композиции исполняли не только Гурченко и Кобзон, но и Кикабидзе, Толкунова и другие.

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