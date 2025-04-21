Находился на работе, выехал пообедать: умер заместитель генконструктора РКК «Энергия» Рашит Самитов

Умер заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Рашит Самитов. Несчастье случилось в обеденный перерыв.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Самитов умер 17 апреля. Для всех это стало неожиданностью – до последнего замгенконструктора присутствовал на работе.

Сослуживцы рассказали, что Самитов выехал пообедать в перерыв. В это время он скоропостижно скончался. Что именно стало причиной смерти, не уточняется. Прощание состоится 22 апреля, Самитова похоронят в Мытищах на Военном Мемориальном кладбище.

Он работал в РКК 47 лет. Последние 25 занимал руководящие должности.

Самитов – выпускник московского Физтеха. Начинал карьеру с должности инженера. Впоследствии при его участии создали систему управления российским сегментом МКС. Самитов был удостоен Премии правительства РФ. Имел многочисленные награды, в том числе ордены «За заслуги перед Отечеством II степени» и Дружбы народов.

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