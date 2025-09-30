Накануне своего 89-летия умер актер Геннадий Нилов, звезда фильма «Три плюс два»

Накануне своего дня рождения скончался известный советский актер Геннадий Нилов. 1 октября ему могло бы исполниться 89 лет. О его кончине сообщила в Telegram-канале телеведущая Ника Стрижак.

Смерть артиста ей также подтвердил его сын, звезда «Улиц разбитых фонарей», актер Алексей Нилов.

Геннадий Петрович Нилов родился в 1936 году в городе Луга, Ленинградская область. Его мама приходилась сестрой супруге актера Павла Кадочникова. После Великой Отечественной войны семья Ниловых какое-то время жила в доме знаменитого артиста.

Именно благодаря этому у юного тогда Геннадия появился интерес к актерскому мастерству. А уже в возрасте 10 лет он дебютировал в кино, появившись в массовке фильма «Подвиг разведчика». Актерское образование получил в Ленинградском театральном институте.

Более широкую известность Нилову принесла роль в комедийном фильме «Три плюс два», в котором он сыграл вместе с Андреем Мироновым. Среди других проектов с его участием такие киноленты, как «Человек с будущим», «Первый посетитель», «Свет в конце тоннеля», «Звезда пленительного счастья», «Я тебя никогда не забуду» и другие.

Актер 34 года проработал на «Ленфильме». В 1993 году он решил закончить карьеру.

