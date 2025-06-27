Накануне своего 54-летия умер актер из ситкома «Женаты, с детьми» Рене Бертран

Умер аргентинский актер из комедийного сериала «Женаты, с детьми» Рене Бертран. Он скончался накануне своего дня рождения. В августе артисту должно было исполниться 54 года.

О его смерти сообщили в Аргентинской ассоциации актеров. Причина и детали не разглашаются. Актер аргентинского происхождения. Рене Бертран также был режиссером и продюсером. Кроме проектов на телевидении, он был задействован и в театре, где специализировался на комедийных постановках.

Настоящее имя Бертрана — Рене Рохелио Роберто Комон. Он родился в Буэнос-Айресе в артистической семье. Его отец Сесар Бертран и мать Мария Роза Фугацот были актерами. К слову, мама актера снималась в культовом сериале «Отчаянные домохозяйки». Рене был единственным ребенком в семье.

Образование Комон получил в Национальной академии драматического искусства. Рене Бертран известен по роли Бартоло в национальном ремейке ситкома «Женаты, с детьми».

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