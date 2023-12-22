Найти было непросто из-за нестандартных размеров: раскрыта стоимость гроба для Дмитрия Красилова

Стоимость гроба для танцора, певца Дмитрия Красилова могла составить около 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в ритуальном агентстве.

Для Красилова требовался гроб нестандартных размеров: найти его было непросто. Танцор имел рост 160 см и при этом весил 120 кг.

Как пишет сайт «ДНИ.РУ», был выбран гроб иностранного производства. Их поставляют из-за рубежа, но стоимость доставки стала выше.

Ритуальщики рассказали, что такие гробы делают из дуба, вишни, ясеня, граба или других пород. Для внутренней отделки используют жаккард, бархат и креп.

Тело Красилов нашли 18 декабря в московской квартире. Первоначально говорилось, что она наступила из-за сердечного приступа. Позже появилась другая версия: Красилов мог умереть от эндокринопатии.

Певица и приятельница Красилова Алена Кравец нашла в его смерти много странностей. По словам знаменитости, танцор не принимал запрещенные вещества и много не выпивал. Версию о связи смерти с лишним весом она и вовсе сочла нелепой.