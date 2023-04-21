Найденный мертвым татарский певец Динар Рахматуллин похоронен в атмосфере секретности

21 апреля в Башкирии похоронили певца Динара Рахматуллина. Ранее его нашли мертвым в звукозаписывающей студии.

Похороны прошли в атмосфере секретности: неизвестно, в каком населенном пункте республики проходила церемония. Также неизвестна причина смерти татарского певца.

Родные умалчивают, что произошло с артистом, чей хит «Мама» несколько недель возглавлял хит-парады. Сестра заявляла, что озвучить причину смерти семья не может – это решение родственников. Она опровергала, что смерть Рахматуллина – это хайп. «Динара не стало», - проинформировала сестра.

Поклонники с разных уголков страны выразили соболезнования родне певца. Они скорбят вместе с семьей исполнителя.

Точно неизвестен даже возраст умершего. В день сообщения о смерти говорилось, что ему 33 года. Сестра заявила, что Динару должен был исполниться 21 год. Знакомые исполнителя уточнили, что певец родился в 2002-м.

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