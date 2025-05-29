Найден мертвым в своей студии музыкант группы Project Тор Кварв

Музыкант группы Project Тор Кварв найден мертвым в своей студии. Об этом сообщает зарубежный портал AN.

Кварв был известен не только как музыкант, но также художник и карикатурист. Он скончался в возрасте 72 лет. Его считали одним из ведущих карикатуристов Норвегии и виртуозным иллюстратором. Мужчина любил использовать шариковую ручку, а его работы 1977 года были приобретены Национальной галереей.

Тор являлся основателем и барабанщиком группы Project, успешным живописцем, который открыл свою первую выставку в 16-летнем возрасте.

Как сообщил брат художника, смерть стала неожиданностью для семьи, хотя в последнее время здоровье Кварва вызывало опасения. Артист оставил группу Project, чтобы полностью посвятить себя живописи, которая стала его главной страстью.

Причины смерти устанавливаются.

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