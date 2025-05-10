Найден мертвым в квартире: подробности смерти 43-летнего немецкого рэпера Xatar

В Германии обнаружили труп 43-летнего скандального рэп-исполнителя Дживара Хаджаби, известного под псевдонимом Xatar. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как пишет издание In Touch, сначала появилась информация, что музыканта без чувств нашли в Берлине, однако позже выяснилось, что его тело обнаружили в его квартире в Кельне в четверг, 8 мая, около 18:30 по местному времени.

Причину смерти Xatar на месте установить не смогли, однако известно, что признаков насилия на его теле не зафиксировали. Полиция начала расследование, чтобы исключить «вмешательство третьих лиц», однако ожидается, что свет на произошедшее прольет вскрытие и химико-токсикологическое исследование, результат которого станет доступен не ранее, чем через пять недель.

Дживар Хаджаби родился в семье курдов в Иране, а затем эмигрировал в Германию, где начал успешную музыкальную карьеру. Xatar считался одним из самых самобытных голосов в немецком хип-хопе. Его дебютный альбом Alles oder nix вышел в 2008 году. Хиты музыканта «№ 415» и Baba aller Babas долгое время возглавляли германские хит-парады.

В 2009 году рэпер попал в заголовки газет из-за громкого ограбления. Он и его сообщники выдали себя за сотрудников таможни и ограбили фургон недалеко от Людвигсбурга. Впоследствии Xatar провел несколько лет в колонии.

У музыканта остались жена Фарва и пятеро детей.

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