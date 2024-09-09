Найден мертвым у себя дома бывший замначальника Казанского танкового училища Хахин

Смерть бывшего замначальника танкового училища Валерия Хахина подтвердили в его окружении. Источник заявил, что тот скончался, не приведя подробностей случившегося.

«Можем подтвердить. Валерий Рэмович скончался», - сказал собеседник ИА Регнум.

Военного нашли у себя дома в Казани. Сообщалось, что труп полковника в отставке обнаружила супруга, вернувшаяся с дачи. Дверь оказалась заперта, на место вызывали МЧС.

Говорилось, что на теле Хахина обнаружили ножевые раны. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Хахин – уроженец Казани. Он окончил Казанское танковое училище, а 1993-1997 годах был замначальника по вооружению. После ухода с поста занялся бизнесом.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего журналиста Антона Здобнова. Он был бывшим доверенным лицом политика Григория Явлинского.