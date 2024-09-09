Найден мертвым у себя дома бывший замначальника Казанского танкового училища Хахин
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Смерть бывшего замначальника танкового училища Валерия Хахина подтвердили в его окружении. Источник заявил, что тот скончался, не приведя подробностей случившегося.
«Можем подтвердить. Валерий Рэмович скончался», - сказал собеседник ИА Регнум.
Военного нашли у себя дома в Казани. Сообщалось, что труп полковника в отставке обнаружила супруга, вернувшаяся с дачи. Дверь оказалась заперта, на место вызывали МЧС.
Говорилось, что на теле Хахина обнаружили ножевые раны. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Хахин – уроженец Казани. Он окончил Казанское танковое училище, а 1993-1997 годах был замначальника по вооружению. После ухода с поста занялся бизнесом.
Ранее сообщалось о смерти 40-летнего журналиста Антона Здобнова. Он был бывшим доверенным лицом политика Григория Явлинского.