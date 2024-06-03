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Опубликовано 03 июня 2024, 12:56
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Наградят за 40 минут до кончины: последнее пророчество актрисы Рины Зеленой сбылось

Рина Зеленая произнесла пророческую фразу перед смертью в доме престарелых.
Наградят за 40 минут до кончины: последнее пророчество актрисы Рины Зеленой сбылось

© Freepik

Актриса Рина Зеленая известна поклонникам советского кино по ролям в «Приключениях Буратино», а также в серии фильмов о Шерлоке Холмсе. Она ушла из жизни, находясь в доме престарелых, куда попала по собственной инициативе. Перед кончиной, как пишет aif.ru, знаменитость произнесла фразу, ставшую пророческой.

Чтобы не быть обузой детям после смерти супруга, Зеленая отправилась в Дом ветеранов кино. Несмотря на переселение и невзгоды, Рина продолжала относиться к себе иронично.

Например, как то раз актриса пошутила, что ее обязательно наградят за заслуги в кинематографе, но произойдет это лишь за 40 минут до смерти. И Зеленая оказалась почти права: ей присолили звание народной артистки СССР за несколько часов до ее кончины.

Ранее сообщалось, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году сделал предсказание о назначении нового министра спорта России. Им стал, как и говорил политик, Михаил Дегтярев.

Источник фото:Freepik
Источник:aif.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
актриса