«В этом деле спешка уже ни к чему»: почему Светлану Моргунову до сих пор не похоронили

Диктор Владимир Березин озвучил причину задержки похорон Светланы Моргуновой. По его словам, с ней хотят попрощаться многие артисты, а они люди занятые. Поэтому приходится траурное мероприятие оттягивать.

Светлана Михайловна скончалась 10 марта в собственной квартире. По православным традициям ее должны были проводить в последний путь на третий день после смерти. Однако похороны были назначены аж на 15 марта. Коллега усопшей пояснил, что организацией прощания занимается композитор Игорь Крутой, и все должно пройти на высшем уровне. Но чтобы все подготовить, необходимо время.

«У всех будет возможность попрощаться со Светой. Артисты – люди занятые, у всех свои планы. За этот лишний день-другой у всех будет возможность их подкорректировать. В этом деле спешка уже ни к чему», - отметил Владимир Березин в беседе с mk.ru.

Напомним, что причиной смерти Моргуновой был назван тромб. В последние годы жизни она была затворницей и не появлялась на публике. Близкие рассказывали, что ее сильно подкосила смерть единственного сына во время пандемии. После этого Светлана Михайловна стала не жить, а доживать.

Ранее Владимир Березин рассказал о предсмертном желании Светланы Моргуновой.