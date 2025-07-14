«Надеемся на вашу деликатность»: попрощаться с режиссером Юрием Морозом пустят только родных и близких

Актриса Виктория Исакова вышла на связь после смерти мужа, режиссера Юрия Мороза. Она поблагодарила всех за поддержку.

«Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — сказала вдова в личном блоге.

Она сообщила, что церемония прощания с Морозом пройдет в закрытом режиме только для близких людей.

«Надеемся на вашу деликатность и понимание», — отметила Исакова.

Аналогичный пост появился в личном блоге 41-летней дочери режиссера, актрисы Дарьи Мороз. Она оказалась менее многословна и лишь сообщила, что гражданская панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ 1. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Ранее сообщалось, что причиной смерти 68-летнего режиссера и продюсера Юрия Мороза стала продолжительная болезнь. С 2023 года он боролся с раком поджелудочной железы. Незадолго до смерти Морозу присвоили паллиативный статус. Он дается страдающим от неизлечимого хронического заболевания, при котором исчерпаны возможности радикального лечения.