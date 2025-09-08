Начался раздел наследства покончившего с собой Романа Старовойта. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно реестру наследственных дел, Федеральная нотариальная палата занимается разделом наследства экс-министра транспорта Романа Старовойта. Дело под номером 40 607 472−5/2025 ведет нотариус Ольга Струкова, следует из реестра.

Кто именно претендует на имущество политика, неизвестно.

Напомним, Роман Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года после публикации указа о его отставке. Перед смертью политик заехал в Министерство транспорта России, попрощался с некоторыми подчиненными и уехал на автомобиле. Тело Старовойта нашли в парке Малевича в Одинцовском районе. Ему было 53 года.

