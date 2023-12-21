На ТВ после смерти Дмитрия Красилова покажут шоу «Фантастика» с его участием. Об этом сообщает издание StarHit.

22 декабря в Москве на Троекуровском кладбище состоится прощание с Дмитрием Красиловым. 18 декабря тело танцора нашли в его столичной квартире. По предварительным данным, у артиста был сердечный приступ. Новость о смерти Красилова стала настоящим ударом для многих звезд и поклонников. В память о нем на ТВ покажут выпуски шоу «Фантастика».

Красилов входил в состав членов жюри передачи. Дмитрий с удовольствием поднимался на сцену и показывал участникам движения, которые могут улучшить их номера.

«Праздничная атмосфера «Фантастики» — во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу — Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы», — сообщила сотрудница федерального канала.

Ранее сообщалось о том, что умерший танцор Дмитрий Красилов собирался встречать Новый год с мамой. Подробности смотрите в этой статье.