На Троекуровском готовятся к прощанию с Юрием Николаевым: где похоронят артиста

8 ноября на Троекуровском кладбище простятся с Юрием Николаевым. Телеведущего похоронят на 21-м участке, который называют аллеей актеров.

Как сообщает mk.ru, народного артиста похоронят рядом с актрисой Зинаидой Кириенко и певцом Вячеславом Добрыниным. Неподалеку находятся могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина.

Траурная церемония начнется в 13.00. Рядом с могилой Николаева установили два траурных шатра. На кладбище, как обычно происходит при похоронах знаменитостей, усилили меры безопасности. Проститься с легендой отечественного ТВ смогут все желающие — сотрудники готовы к приходу большого количества людей.

Зал прощания уже подготовили к траурной церемонии. В центре поставили портрет Юрия Николаева. Стол, где будет стоять гроб, украсили красными и белыми розами.

Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет от осложнений, вызванных раком кишечника. Незадолго до смерти у него выявили пневмонию - артист отказывался бросать курить, несмотря на проблемы с легкими.

Ранее мы писали, что Юрий Николаев за несколько дней до смерти был в ресторане, храме и на юбилее режиссера Никиты Михалкова.