На СВО погиб бывший жених блогерши Алены Водонаевой Антон Коротков

Умер бывший жених блогерши Алены Водонаевой Антон Коротков. В личном Telegram-канале звезда «Дома-2» сообщила, что мужчина погиб на СВО.

Алена опубликовала архивное фото с экс-возлюбленным без каких-либо комментариев. Она лишь поставила несколько грустных смайликов под снимком. И уже в комментариях, когда поклонники начали спрашивать, что произошло, Водонаева рассказала, что Антон был в зоне специальной военной операции и там скончался. Подробности она не раскрыла.

Смерть Короткова подтвердил и его друг — рэпер Гуф. Он разместил несколько фото с товарищем в Сети.

«Спи спокойно, друг», - написал Гуф.

Напомним, что Алена и Антон встречались в 2017 году. Несмотря на то, что возлюбленный был на шесть лет моложе блогерши, это не мешало им строить отношения и даже планировать свадьбу. Но в итоге Водонаева отменила торжество, так как разочаровалась в избраннике. Она осознала, что не может быть с мужчиной без личных амбиций.

Ранее умерла чемпионка СССР по фигурному катанию Евгения Богданова.