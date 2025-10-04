На прощании был министр культуры Красноярского края: автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронили

На кладбище Бадалык в Красноярске прошли похороны автора романов Александра Бушкова, передает РИА Новости. Журналистам об этом рассказала председатель красноярского отделения Союза российских писателей Екатерина Малиновская.

Автора романа «Охота на пиранью» похоронили на Аллее славы, где покоятся многие известные личности. Например, рядом с Бушковым лежат народная артистка России Тамара Агапова и олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике и заслуженный мастер спорта СССР Елена Наймушина.

«На прощании присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Владимирович Зинов, представители общественности, писатели и близкие», — рассказала Малиновская.

Когда Бушков умер, то его бывшая супруга Елена заявила, что 69-летний писатель собирался жить дальше. По ее словам, у Александра была в голове идея нового романа.