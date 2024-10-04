На прощание с Вячеславом Добрыниным пришел его внебрачный сын Альберт Штефан

На прощание с композитором Вячеславом Добрыниным пришел предполагаемый внебрачный сын – Альберт Штефан. Его появление снял StarHit.

Штефан шел на прощание с Добрыниным под зонтом. Он был одет в темную рубашку и брюки, светлую куртку. Журналисты пытались задать ему вопросы.

Накануне говорилось, что Штефан может прилететь на похороны. Напомним, он узнал, кто является биологическим отцом, 8 лет назад. Сейчас Альберту 52. Он живет в Железногорске, имеет два высших образования, женат.

Добрынин не признал Альберта официальных сыном. При этом музыкант не отрицал наличие внебрачного ребенка.

Ранее сообщалось, что на похороны Добрынина прилетела его единственная дочь Екатерина. Она проживает в США. Близкий друг артиста – певец Михаил Шуфутинский – не приехал. Он пропустил прощание из-за болезни.