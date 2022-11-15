На одном из столичных кладбищ найдена проклятая могила

Посетители кладбища на юго-востоке Москвы случайно обнаружили проклятую могилу. Они поделились снимком необычного памятника и рассказали о нем соседям.

Участники сообщества «Кузьминки Москва» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что набрели на захоронение, где вместо обычного надгробия стоит плита со странной надписью от семьи.

«Она гласит, что родные отреклись от покойницы и проклинают ее», – рассказали журналистам администраторы группы.

Некоторые пользователи Сети были напуганы находкой. А другие раскритиковали членов семьи за такое отношение к умершему человеку.

«Хороший пример, как делать не нужно», «Рука ведь не дрогнула такое написать», «Надо учиться прощать», «Ей теперь все равно, а живым еще с этим жить», «Это просто человеческая злоба», «Как же после такого ее родственники спят спокойно?», «Явно перебор», – возмущаются фолловеры.

Ранее мы писали, как друг навестил могилу Николая Караченцова и тяжело заболел после этого.