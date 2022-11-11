Друг навестил могилу Николая Караченцова и тяжело заболел после этого

Ближайший друг актера и певца Николая Караченцова Борис Чунаев навестил могилу на Троекуровском кладбище и тяжело заболел после этого. Актер «Ленкома» посетил место захоронения в четвертую годовщину смерти народного артиста РСФСР.

Чунаев рассказал, что возложил цветы на могилу. Он объяснил, что не мог не прийти 26 октября – ему хотелось сказать другу, как его не хватает.

Артист пришел на кладбище, уже плохо себя чувствуя. После посещения могилы стало еще хуже – он простыл и слег.

«Очень мне сейчас плохо», - сообщил Чунаев.

Он вспомнил однажды сказанные сыну слова: «Нет ничего хуже старости».

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