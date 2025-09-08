На Новодевичьем кладбище открыли памятник ведущему КВН Александру Маслякову

На Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника ведущему КВН Александру Маслякову. Монумент установили в годовщину смерти заслуженного деятеля искусств РФ.

Об открытии памятника сообщает NEWS.ru.

Источник публикует фото с места захоронения Маслякова. На могиле установлена фигура ведущего в полный рост, рядом трибуна для выступлений, на которую он опирается одной рукой. В такой позе его привыкли видеть зрители КВН.

Могила утопает в цветах в годовщину смерти Маслякова. 8 сентябре на кладбище принесли охапки роз. У могилы видна большая корзина цветов.

Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Смерть наступила в результате тяжелого заболевания, ведущий последние месяцы лежал в паллиативном отделении.

Маслякова похоронили 11 сентября. Его могила находится рядом с захоронениями певицы Людмилы Гурченко, актрисы Элины Быстрицкой. На месте установили деревянный крест и черно-белый портрет ведущего. Спустя несколько недель могилу осквернил неизвестный: он вырвал крест, разбросал цветы.

