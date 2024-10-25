На ней нет помпезных памятников и моря цветов: как выглядит могила продюсера «Комбинации» Шишинина

Продюсер легендарной российской группы «Комбинация» Александр Шишинин умер в 1993 году. Его жизнь оборвалась внезапно в результате убийства. Несмотря на то, что музыкальный коллектив гремел на всю страну, место упокоения его директора не выглядит броско, передает «Экспресс газета».

Шишинин нашел последний приют на малой родине в Саратове. С похоронами семье продюсера помогла Татьяна Иванова, одна из участниц «Комбинации». Она дала тысячу долларов, чтобы тело Александра транспортировали домой.

Могила Шишинина находится на Новом Елшанском кладбище. Близкие не поставили на ней помпезных памятников и не завалили цветами. Над телом усопшего стоит лишь гранитная плита, на которой выгравирована эпитафия.

«Все силы боль утраты горечь отняла. Застыли в горе мать, отец, скорбят друзья. Убийце хладнокровному Иуде не понять, как трудно сыновей любимых и друзей терять», — гласит надпись.

Ранее Андрей Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар. Телеведущий представил кадры в своей программе.