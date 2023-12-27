На могиле Василия Ланового установили памятник с названиями восьми его работ

На могиле актера Василия Ланового установили памятник. На монументе выгравированы названия 8 его работ в театре и кино.

Подробности приводит сайт News.ru.

Захоронение Ланового находится на Новодевичьем кладбище. К юбилею актера театра и кино, который состоится 16 января, был установлен памятник. Официальное открытие запланировано ближе к важной дате.

На памятнике выгравировали названия 8 фильмов и постановок, в которых сыграл актер. Среди них спектакли «Посвящение Еве», «Маленькие трагедии», а также работы «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра».

Напомним, актер ушел из жизни 28 января 2021 года в возрасте 87 лет. Прощаться с ним приезжали министр культуры РФ Ольга Любимова, певец Григорий Лепс и другие. Могила Ланового находится рядом с захоронением сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее мы писали о романах Ланового с актрисой Людмилой Максаковой и коллегой по труппе Ириной Купченко. Знакомая артистов рассказала, что он выбрал одну из двух женщин и повел ее в ЗАГС. Это было связано с беременностью избранницы.