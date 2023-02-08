«Выбрал из двух женщин»: любовница увела мужчину у Людмилы Максаковой

Актриса Людмила Максакова за 82 года дважды успела побывать замужем. У народной артистки РСФСР мог случиться третий брак – с актером Василием Лановым, если бы не параллельная страсть театрального педагога к коллеге по труппе, молодой Ирине Купченко.

Максакова впервые увидела Ланового на экране телевизора и влюбилась. Ради него она подала документы в Щукинское училище и спустя несколько лет играла с Лановым в Театре им. Вахтангова.

Коллеги говорили, что между ними был страстный роман. Оба залечивали раны в объятиях другу друга после разводов.

В театре утверждали, что Лановой предлагал Максаковой расписаться, они жили вместе. Общая знакомая артистов сообщила, что этому помешала беременность Купченко.

«И Лановой, как честный человек, повел Ирину в загс. Не знаю, если бы не это обстоятельство, кого бы он выбрал из двух своих женщин», - рассказала она.

Максакова простила Ланового и сохранила дружбу с ним. Об актере она вспоминает как о «партнере» в жизни и на сцене, который давал абсолютную уверенность, «что тебя поддержат, с тобой будут рядом», «что тебя… подхватят».

Ранее сообщалось, что 74-летняя актриса Ирина Муравьева заявила об уходе.