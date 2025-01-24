На могиле умершей в 29 лет Елены Могучевой нашли один памятник на двоих с отцом

Стало известно, как выглядит могила умершей в 29 лет Елены Могучевой – исполнительницы шлягеров «Пропала собака» и «Песня Красной Шапочки». На месте захоронения на Кузьминском кладбище нашли ветхую деревянную скамейку и один на двоих памятник с отцом.

Об этом пишет Экспресс газета.

Могучева была обожаема миллионами. Однако могила бывшей солистки Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио поражает скромностью, пишет издание.

Она скончалась в 1999 году в результате заболевания почек. Могучева не придала значения боли в спине – оказалось, у нее был запущенный гломерулонефрит.

Композиция «Пропала собака» принесла Могучевой всесоюзную славу. Она была лауреатом фестиваля «Песня-79», причем одним из самых юных.

Ранее сообщалось, как выглядит могила актрисы Евгении Добровольской. Через неделю после похорон место захоронения утопало в цветах. Близкие продолжали нести свежие цветы.