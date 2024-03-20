На могиле режиссера Римаса Туминаса в Литве нашли венки с русским текстом

Прах режиссера и бывшего художественного руководителя Театра им. Вахтангова Римаса Туминаса захоронили в Литве. Среди венков и букетов были несколько с русским текстом на лентах.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Издание отмечает, что на прощании с Туминасом не было коллег из России, только актер Андрей Шарков. При этом на могиле лежал венок с белыми розами от Театра Вахтангова, а также букет с надписью: «Спасибо, Мастер». Предположительно, цветы были от русского артиста.

Прощание с Туминасом длилось два дня – с 19 марта. Оно проходило в здании Малого театра в Вильнюсе, который основал режиссер. Зал был полон, прах лежал на черной тумбе. Его захоронили на кладбище Антакальнис.

Как пишет издание, по некоторым сведениям, траурные мероприятия посетил президент Литвы.

Туминас, являющийся уроженцем Литвы, умер в возрасте 72 лет. Он скончался в реанимации итальянской клиники. До этого режиссер сильно болел.

В 2022 году он уехал в Литву по состоянию здоровья, покинув пост худрука. Туминасу требовалось лечение за границей.