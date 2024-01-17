Адвокат Жорин решил предостеречь Волочкову от повторения судьбы певца Осина

Звездный адвокат Сергей Жорин призвал пожалеть балерину Анастасию Волочкову, вокруг которой разгорелся скандал после публикации домашнего видео с непристойными танцами. По мнению юриста, артистка, скорее всего, даже не отдает себе отчет в том, что творит, и может повторить судьбу певца Евгения Осина.

«Нужно как-то прекращать травлю Волочковой, потому что она больна. У нее действительно есть зависимость. Любой нарколог скажет, что больной будет до последнего отрицать, что у него ест зависимость», — сказал Жорин в беседе с Пятым каналом.

Адвокат обратился к пользователям Сети с просьбой прекратить оскорбления и предупредил, что человек имеет полное право пойти в полицию или с иском в суд.

«Только вот в случае с Анастасией правоохранители не помогут — ей нужны другие специалисты», - отметил Жорин, добавив, что алкоголизм необходимо лечить, как и любые другие болезни.

Кроме того, Жорин выразил уверенность, что окружение Волочковой, включая актера Никиту Джигурду, просто пользуется ее состоянием.

«Пока не поздно, пока не случилось то, что сучилось с Евгением Осиным и рядом других публичных людей, ее нужно спасать», — заключил адвокат.

В 2018 году певец Евгений Осин умер в возрасте 55 лет из-за цирроза печени, вызванного тяжелой алкогольной зависимостью.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова вернулась в Россию с Мальдив и обматерила журналистов в аэропорту. При этом она едва выговаривала слова и с трудом стояла на ногах. Встречавшие Волочкову представители СМИ предположили, что она выпила лишнего в полете. На следующий день танцовщица объяснила, что просто хотела сделать реверанс, а также была шокирована вниманием к ее персоне.