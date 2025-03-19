На могиле Бедроса Киркорова обнаружили странные амулеты. Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты посетили место на Троекуровском кладбище, где похоронен отец Филиппа Киркорова Бедрос. Могила артиста выглядит ухоженной — на ней нет сорняков, стоят три вазы для живых цветов, правда в них всего лишь несколько гвоздик.

Однако взгляд представителей СМИ зацепился за странные амулеты на могиле — один из них в форме синего глаза. Этот оберег защищает от сглаза и негативной энергии. Традиционно он используется в Турции, но популярен во всем мире.

Также журналисты заметили куклу с капитанской фуражкой. Как раз такие при жизни любил носить Бедрос Киркоров.

Одна из посетительниц кладбища заявила, что не одобряет подобных амулетов.

«На самом деле это не по-божески. Все эти талисманы и обереги — от лукавого. Наша церковь их не принимает», — рассказала она.

