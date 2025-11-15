«Всегда был в первом ряду, поддерживал меня. Сейчас его нет»: Филипп Киркоров тоскует по умершему отцу

Певец Филипп Киркоров признался, что ему не хватает отца, умершего этой весной. В беседе с Super.ru артист рассказал, что покойный Бедрос Киркоров всегда поддерживал его перед концертами.

Спустя полгода после трагедии Филипп Киркоров признается: он по-прежнему не может смириться с утратой. По словам певца, ему особенно тяжело вспоминать об отце в преддверии новогодних выступлений – тогда он поддерживал сына и всегда сидел в первом ряду на его концертах.

«Отца не хватает мне очень сейчас. Особенно сейчас, в канун своих концертов, которые в Москве. Он всегда был в первом ряду. Я даже не представляю, как сейчас буду петь последние дни зимы в Москве, а его не будет. Странные ощущения были у меня, конечно, перед гастролями», — поделился Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» раскрыл, что отец ездил с ним на гастроли, а теперь «его нет».

«Поддерживал меня в гастрольных турах. Всегда сидел, разговаривал с коллективом. Сейчас его нет. Я вот об этом грущу», — рассказал артист.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал, что трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству: «Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать».

