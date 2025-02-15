На могиле актера Георгия Вицина покосился фундамент и плиты ограды. Об этом сообщает aif.ru.

Актера Георгия Вицина похоронили в 2001 году на Ваганьковском кладбище. Он скончался на 85-м году жизни. Несмотря на желание актера быть развеянным в Подмосковье, его родственники решили иначе.

Сейчас на могиле артиста много цветов. Сам памятник выглядит довольно скромно — это большая плита из серого камня с именем артиста, годами его жизни и фотографией. При этом состояние каменной ограды на могиле оставляет желать лучшего — фундамент покосился, а часть плит отошли от земли.

Рядом с могилой Вицина находится захоронение его второй жены — Тамары Вициной. Несмотря на то, что с момента ее смерти прошло уже 15 лет, кроме металлического колышка с табличкой там ничего так и не появилось.

Ранее мы писали о том, как выглядит могила Децла в годовщину смерти.