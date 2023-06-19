45-летняя Ольга Орлова призналась, что делала фотографии Жанны Фриске во время ее болезни

8 лет назад не стало Жанны Фриске. Долгое время певица боролась с самой агрессивной формой рака, однако недуг оказался сильнее. Спустя годы близкие друзья артистки до сих пор ее вспоминают. Не стала исключением и Ольга Орлова. Телеведущая никогда не скрывала своего трепетного отношения к исполнительнице хита «Малинки», вот почему в годовщину смерти подруги она пришла на ее могилу. После этого Ольга сделала заявление, которое многих пользователей Сети взволновало.

Орлова находилась рядом с Жанной до последней минуты ее жизни. По воспоминаниям артистки, перед смертью у нее поднялась температура и было неровное дыхание. Зная об этом, подписчики поинтересовались, делала ли Ольга фотографии на прощание с умирающей подругой. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Телеведущая отметила: у нее действительно есть снимки с Фриске после ее заболевания, однако эти памятные кадры она решила оставить для личного архива.

«Есть, но никогда их не опубликую», — заявила Орлова.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова обратилась к Жанне Фриске в годовщину смерти певицы. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой брат Дианы Гурцкой отреагировал на сообщения об отъезде певицы в Абхазию после смерти мужа Петра Кучеренко.