На Кипре застрелили президента футбольного клуба, который тренировал Кержаков

Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус был застрелен вечером возле своего дома. Нападение произошло, когда 49-летний мужчина садился в свой автомобиль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Cyprus Mail.

По данным издания, неизвестные произвели в Димостенуса несколько выстрелов. Сын президента был на месте и пытался экстренно доставить отца в больницу. Но по пути машина попала в ДТП на автомагистрали. Ставрос Димостенус скончался от полученных ранений еще в автомобиле.

Напомним, что в феврале 2023 года «Кармиотиссу» возглавил известный российский специалист и экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Однако работа в клубе оказалась недолгой.

Под руководством Кержакова команда провела всего пять матчей, в которых одержала одну победу, один матч свела вничью и потерпела три поражения. Уже 1 апреля, менее чем через два месяца после старта, клуб объявил о расторжении контракта с тренером.

