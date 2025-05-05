На экране — с начала 1960-х: ушла из жизни актриса Марлена Мальвив

Актриса театра, кино и сериалов Марлена Мильвив ушла из жизни. Ей было 93 года. Что стало причиной смерти звезды польского кинематографа, не сообщается.

Мильвив скончалась 1 мая. Подробности случившегося не приводятся. Информация о ее смерти появилась в профильных национальных базах данных, передает Российская газета.

Марлена окончила Государственную театральную школу в Варшаве в 1955 году. А через 4 года она дебютировала в кино. С Мильвив выходили такие фильмы, как «Сезон охоты на фазанов», «Отсрочка», «Чужой должен летать» и «Любовь Яровая». За съемки в последнем фильме она получила премию III Национального фестиваля русского и советского искусства в Катовице.

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