Колумбийский актер Густаво Ангарита, снимавшийся в кино и выступавший на сцене театра, ушел из жизни. Ему было 84 года.

Некролог, посвященный кончине артиста, появился на портале Univision. В нем говорится, что Ангарита умер еще 17 октября. Последние дни своей жизни актер провел в реанимации.

У Густаво было онкологическое заболевание. Его нельзя было спасти. За некоторое время до смерти состояние звезды колумбийских теленовелл резко ухудшилось. Перед этим ему оказали паллиативную помощь.

Ангарита известен как актер, специализирующийся на телесериалах. Он начал сниматься еще в 60-х. Густаво снялся в таких проектах, как «Несчастная любовь», «Время умирать», «Старый конь», «Под землей», «Красивая неудачница» и других фильмах и многосерийных лентах.

